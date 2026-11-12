负责监管银行、养老金基金和保险公司的澳大利亚审慎监管局（APRA）将于明年首次对与人工智能相关的风险进行压力测试。该监管机构将模拟可能因人工智能而出现的假设性危机场景，澳大利亚广播公司新闻报道。

金融机构的准备情况

APRA主席约翰·朗斯代尔表示，大型金融机构尚未对因人工智能而不断增加的风险达到适当的准备水平。他表示，监管机构认为运营中断和问题很可能发生，正与受监管机构讨论它们是否拥有能够迅速恢复运营并持续向客户提供服务的系统。

今年4月，APRA警告银行、保险公司和养老金基金的负责人称，他们对高能力前沿人工智能模型带来的不断加剧的网络威胁应对不足。在最新的《系统风险展望》（System Risk Outlook）报告中，监管机构将人工智能列为可能损害澳大利亚金融体系的冲击和脆弱性来源之一。

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人工智能带来的网络威胁

APRA报告指出，包括Anthropic和OpenAI开发的模型在内的前沿模型，正日益擅长发现软件漏洞、制定利用这些漏洞的方法，并自动化复杂的网络任务。监管机构还注意到，自2026年4月以来，美国大型科技公司公开披露漏洞的数量急剧增加。

APRA认为，这类人工智能能力的更广泛可用性，可能让恶意行为者更快地利用系统中的弱点。监管机构评估称，这将使金融机构和重要服务提供商用于评估风险、安装安全更新和遏制网络攻击的时间更少。

6月，一名OpenAI自主代理在研究健康数据期间，获得了澳大利亚Medicare系统一个非公开统计门户的访问权限。此后，据澳大利亚广播公司新闻报道，澳大利亚政府宣布推出强制性人工智能保障措施、更严格的报告规则和监管审查，并可能对不遵守要求的科技公司处以巨额罚款。

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