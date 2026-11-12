Австралийское управление пруденциального регулирования (APRA), которое надзирает за банками, пенсионными фондами и страховщиками, впервые проведет в следующем году стресс-тесты рисков, связанных с искусственным интеллектом. Регулятор будет моделировать гипотетические кризисные сценарии, которые могут возникнуть из-за ИИ, сообщает ABC News Australia.

Подготовка финансовых учреждений

Глава APRA Джон Лонсдейл заявил, что крупные финансовые учреждения еще не достигли надлежащего уровня готовности к рискам, которые растут из-за ИИ. По его словам, регулятор считает перебои в работе и проблемы вероятными и обсуждает с поднадзорными организациями, есть ли у них системы для быстрого восстановления работы и непрерывного предоставления услуг клиентам.

В апреле APRA предупредило руководителей банков, страховщиков и пенсионных фондов, что они недостаточно реагируют на усиление киберугроз со стороны передовых ИИ-моделей с высокими возможностями. В новом отчете System Risk Outlook регулятор назвал ИИ одним из источников шоков и уязвимостей, способных нанести ущерб финансовой системе Австралии.

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Киберугрозы от ИИ

В отчете APRA отмечается, что передовые модели, в частности разработки Anthropic и OpenAI, все лучше выявляют уязвимости программного обеспечения, разрабатывают способы их эксплуатации и автоматизируют сложные киберзадачи. Регулятор также обратил внимание на резкий рост публичных сообщений об уязвимостях со стороны крупных технологических компаний США с апреля 2026 года.

APRA считает, что более широкая доступность таких возможностей ИИ может позволить злоумышленникам быстрее использовать слабые места в системах. По оценке регулятора, это будет оставлять финансовым учреждениям и важным поставщикам услуг меньше времени для оценки рисков, установки обновлений безопасности и сдерживания кибератак.

В июне автономный агент OpenAI получил доступ к непубличному порталу статистики австралийской системы Medicare во время исследования данных о здоровье. После этого, по данным ABC News Australia, правительство Австралии объявило об обязательных мерах предосторожности в сфере ИИ, более строгих правилах отчетности и пересмотре регулирования, а также о возможности значительных штрафов для технологических компаний за несоблюдение требований.

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