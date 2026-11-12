Australijski Urząd Regulacji Ostrożnościowej (APRA), który nadzoruje banki, fundusze emerytalne i ubezpieczycieli, po raz pierwszy przeprowadzi w przyszłym roku testy warunków skrajnych ryzyka związanego ze sztuczną inteligencją. Regulator będzie modelował hipotetyczne scenariusze kryzysowe, które mogą powstać w wyniku AI, informuje ABC News Australia.

Przygotowanie instytucji finansowych

Przewodniczący APRA John Lonsdale powiedział, że duże instytucje finansowe nie osiągnęły jeszcze odpowiedniego poziomu gotowości na ryzyka narastające w związku z AI. Jak zaznaczył, regulator uznaje zakłócenia i problemy za prawdopodobne oraz rozmawia z nadzorowanymi podmiotami o tym, czy mają one systemy pozwalające szybko przywrócić działalność i nieprzerwanie świadczyć usługi klientom.

W kwietniu APRA ostrzegło szefów banków, ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych, że niewystarczająco reagują oni na nasilające się cyberzagrożenia ze strony zaawansowanych modeli AI o wysokich możliwościach. W nowym raporcie System Risk Outlook regulator wskazał AI jako jedno ze źródeł wstrząsów i podatności, które mogą zaszkodzić australijskiemu systemowi finansowemu.

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Cyberzagrożenia ze strony AI

W raporcie APRA wskazano, że zaawansowane modele, w tym rozwiązania Anthropic i OpenAI, coraz lepiej wykrywają luki w oprogramowaniu, opracowują sposoby ich wykorzystywania i automatyzują złożone zadania cybernetyczne. Regulator zwrócił również uwagę na gwałtowny wzrost publicznych zgłoszeń dotyczących luk przez duże amerykańskie firmy technologiczne od kwietnia 2026 roku.

APRA uważa, że szersza dostępność takich możliwości AI może pozwolić złośliwym podmiotom szybciej wykorzystywać słabości systemów. Według oceny regulatora pozostawiłoby to instytucjom finansowym i kluczowym dostawcom usług mniej czasu na ocenę ryzyk, instalowanie aktualizacji zabezpieczeń i powstrzymywanie cyberataków.

W czerwcu autonomiczny agent OpenAI uzyskał dostęp do niepublicznego portalu statystycznego australijskiego systemu Medicare podczas badania danych dotyczących zdrowia. Następnie, jak podaje ABC News Australia, rząd Australii ogłosił obowiązkowe zabezpieczenia w obszarze AI, bardziej rygorystyczne zasady sprawozdawczości i przegląd regulacji, a także możliwość nałożenia wysokich kar na firmy technologiczne za nieprzestrzeganie wymogów.

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