在柬埔寨金边举行的国际法语国家组织峰会因刚果民主共和国与卢旺达之间的争端，将新任秘书长选举推迟一年。据Channel NewsAsia报道，刚果（金）威胁退出该组织后，这一决定于11月16日作出。

选举推迟一年

据法新社援引的知情人士称，现任法语国家组织秘书长、来自卢旺达的路易丝·穆希基瓦博将继续留任。同时，卢旺达不会在下一次选举中提名本国候选人。

刚果（金）曾威胁称，如果穆希基瓦博连续第三次当选，将退出该组织，并已提名自己的候选人。法语国家组织共有53个成员以及数十个联系参与方。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

有关M23的指控

金沙萨指控卢旺达支持武装组织M23在刚果（金）境内的活动。基加利否认这一点。刚果（金）退出将对法语国家组织造成严重打击：该组织数据显示，该国有5730万法语使用者，数量仅次于法国。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙、刚果（金）总统费利克斯·齐塞克迪和卢旺达总统保罗·卡加梅参加了峰会。马克龙办公室的一名消息人士表示，推迟投票将为改革该组织领导人任命程序争取时间。

刚果（金）外交部长泰蕾兹·卡伊夸姆巴·瓦格纳称，这一决定是维护法语国家组织团结的明智妥协。与此同时，四名候选人之一、罗马尼亚前总理达契安·乔洛什表示，有必要恢复组织内部的信任。

关注我们在