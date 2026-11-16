Szczyt Międzynarodowej Organizacji Frankofonii w Phnom Penh w Kambodży odłożył o rok wybory nowego sekretarza generalnego w związku ze sporem między Demokratyczną Republiką Konga a Rwandą. Jak informuje Channel NewsAsia, decyzję podjęto 16 listopada po tym, jak DR Konga zagroziła wystąpieniem z organizacji.

Wybory przełożono o rok

Według źródeł bliskich sprawie, cytowanych przez AFP, urzędująca sekretarz generalna Frankofonii Louise Mushikiwabo z Rwandy pozostanie na stanowisku. Jednocześnie Rwanda nie zgłosi swojego kandydata w następnych wyborach.

DR Konga groziła wystąpieniem z organizacji, jeśli Mushikiwabo zostałaby wybrana na trzecią kolejną kadencję, i zgłosiła własnego kandydata. Frankofonia zrzesza 53 członków i dziesiątki uczestników stowarzyszonych.

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Oskarżenia dotyczące M23

Kinszasa oskarża Rwandę o wspieranie działalności zbrojnego ugrupowania M23 na terytorium DR Konga. Kigali temu zaprzecza. Wyjście DR Konga byłoby poważnym ciosem dla Frankofonii: według organizacji w kraju mieszka 57,3 mln osób francuskojęzycznych — to drugi wynik po Francji.

W szczycie uczestniczyli prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent DR Konga Félix Tshisekedi oraz prezydent Rwandy Paul Kagame. Źródło w biurze Macrona oświadczyło, że odroczenie głosowania da czas na reformę procedury powoływania szefa organizacji.

Minister spraw zagranicznych DR Konga Thérèse Kayikwamba Wagner nazwała decyzję mądrym kompromisem służącym zachowaniu jedności Frankofonii. Jednocześnie były premier Rumunii Dacian Cioloș, jeden z czterech kandydatów, stwierdził, że należy odbudować zaufanie wewnątrz organizacji.

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