Саммит Международной организации Франкофонии в Пномпене, Камбоджа, отложил на год выборы нового генерального секретаря на фоне спора между Демократической Республикой Конго и Руандой. Как сообщает Channel NewsAsia, решение было принято 16 ноября после того, как ДР Конго пригрозила выйти из организации.

Выборы перенесли на год

По данным близких к делу источников, которых цитирует AFP, действующая генеральный секретарь Франкофонии Луиза Мушикивабо из Руанды останется на должности. В то же время на следующих выборах Руанда не будет выдвигать своего кандидата.

ДР Конго угрожала выйти из организации, если Мушикивабо изберут на третий срок подряд, и выдвинула собственного кандидата. Франкофония объединяет 53 члена и десятки ассоциированных участников.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обвинения относительно M23

Киншаса обвиняет Руанду в поддержке деятельности вооруженной группировки M23 на территории ДР Конго. Кигали это отрицает. Выход ДР Конго стал бы серьезным ударом для Франкофонии: по данным организации, в стране насчитывается 57,3 млн франкоговорящих жителей — это второй показатель после Франции.

В саммите участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, президент ДР Конго Феликс Чисекеди и президент Руанды Поль Кагаме. Источник в офисе Макрона заявил, что отсрочка голосования даст время для реформирования процедуры назначения главы организации.

Министр иностранных дел ДР Конго Тереза Кайиквамба Вагнер назвала решение мудрым компромиссом для сохранения единства Франкофонии. В то же время бывший премьер-министр Румынии Дачиан Чолош, один из четырех кандидатов, заявил о необходимости восстановить доверие внутри организации.

Читай нас в