旧金山49人队以46比40击败达拉斯牛仔队——BBC体育

旧金山49人队在得克萨斯州达拉斯举行的NFL赛季第10周比赛中，以46比40击败达拉斯牛仔队。旧金山队在进攻中推进584码——这是牛仔队在主场比赛中允许对手取得的最高码数。据BBC体育报道。

珀迪和麦卡弗里确保胜利

四分卫布罗克·珀迪传出389码——这是其职业生涯最佳成绩——并送出3次达阵传球。49人队完成了3次超过65码的达阵，珀迪还在迪博·塞缪尔70码冲跑期间完成了一次封挡。

跑卫克里斯蒂安·麦卡弗里完成3次达阵，并取得223码总码数。其中，他以161码接球码数创造个人纪录。麦卡弗里的两次长距离达阵来自珀迪分别推进74码和66码的传球。

本轮过后，49人队和布法罗比尔队以8胜1负的战绩并列联盟最佳。杰克逊维尔美洲虎队以40比23击败田纳西泰坦队，在最近17场常规赛中取得第15场胜利，其中包括上赛季末段的比赛。

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伯罗和马霍姆斯的高得分比赛

辛辛那提孟加拉虎队以38比18大胜匹兹堡钢人队。乔·伯罗以409码传球完成比赛，并连续第五次参与4次达阵，追平NFL纪录。贾马尔·蔡斯完成11次接球、推进231码，孟加拉虎队将战绩提升至7胜2负。

堪萨斯城酋长队以35比13击败亚特兰大猎鹰队。帕特里克·马霍姆斯取得348码传球，并自2022年以来首次送出5次达阵传球。他职业生涯的达阵传球数，包括季后赛在内，达到332次——这是球员在职业生涯前十个赛季中的最高纪录。

底特律和西雅图获胜

底特律雄狮队在慕尼黑以35比10击败新英格兰爱国者队。贾米尔·吉布斯冲跑153码、接球99码并完成2次达阵，使其前四个赛季的达阵总数达到创纪录的62次。西雅图海鹰队以21比13击败拉斯维加斯突袭者队，尽管新秀费尔南多·门多萨在首次首发中完成了一次10码达阵。

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