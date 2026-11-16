San Francisco 49ers pokonali Dallas Cowboys 46:40 — BBC Sport

San Francisco 49ers pokonali Dallas Cowboys 46:40 w meczu 10. tygodnia sezonu NFL w Dallas w Teksasie. Drużyna z San Francisco uzyskała 584 jardy w ataku — najwięcej, na ile Cowboys kiedykolwiek pozwolili rywalom w meczu domowym. Poinformował o tym BBC Sport.

Purdy i McCaffrey zapewnili zwycięstwo

Rozgrywający Brock Purdy podał na 389 jardów — to najlepszy wynik w jego karierze — i zaliczył trzy podania na przyłożenie. 49ers zdobyli trzy przyłożenia z dystansu ponad 65 jardów, a Purdy wykonał także blok podczas 70-jardowego biegu Deebo Samuela.

Running back Christian McCaffrey zdobył trzy przyłożenia i uzyskał 223 jardy łącznie. W szczególności ustanowił swój rekord osobisty w jardach po podaniach — 161. Dwa dalekie przyłożenia McCaffreya były efektem podań Purdy'ego na 74 i 66 jardów.

Po tej kolejce 49ers i Buffalo Bills mają najlepszy bilans zwycięstw i porażek w lidze — 8-1. Jacksonville Jaguars pokonali Tennessee Titans 40:23 i odnieśli 15. zwycięstwo w ostatnich 17 meczach sezonu zasadniczego, uwzględniając końcówkę poprzedniego sezonu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wysokopunktowe mecze Burrowa i Mahomesa

Cincinnati Bengals rozgromili Pittsburgh Steelers 38:18. Joe Burrow zakończył mecz z 409 jardami po podaniach i po raz piąty z rzędu miał udział w czterech przyłożeniach, wyrównując rekord NFL. Ja'Marr Chase zanotował 11 złapań na 231 jardów, a Bengals poprawili bilans na 7-2.

Kansas City Chiefs pokonali Atlanta Falcons 35:13. Patrick Mahomes uzyskał 348 jardów po podaniach i po raz pierwszy od 2022 roku zaliczył pięć podań na przyłożenie. Jego dorobek przyłożeń po podaniach w karierze, w tym w play-offach, osiągnął 332 — najwięcej wśród zawodników w pierwszych dziesięciu sezonach kariery.

Zwycięstwa Detroit i Seattle

Detroit Lions pokonali New England Patriots 35:10 w Monachium. Jahmyr Gibbs uzyskał 153 jardy biegiem, 99 jardów po podaniach i zdobył dwa przyłożenia, zwiększając łączną liczbę swoich przyłożeń w pierwszych czterech sezonach do rekordowych 62. Seattle Seahawks pokonali Las Vegas Raiders 21:13, mimo 10-jardowego przyłożenia debiutanta Fernando Mendozy w jego pierwszym występie w podstawowym składzie.

Czytaj nas na