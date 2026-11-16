«Сан-Франциско Форти Найнерс» победили «Даллас Ковбойз» со счётом 46:40 в матче десятой недели сезона НФЛ в Далласе, штат Техас. Команда из Сан-Франциско набрала 584 ярда в атаке — это самый высокий показатель, который «Ковбойз» когда-либо позволяли соперникам в домашнем матче. Об этом сообщает BBC Sport.

Пёрди и Маккефри обеспечили победу

Квотербек Брок Пёрди набрал 389 ярдов пасом — лучший показатель в своей карьере — и отдал три тачдаун-паса. «Форти Найнерс» занесли три тачдауна с дистанции более 65 ярдов, а Пёрди также выполнил блок во время 70-ярдового забега Дибо Сэмюэла.

Раннингбек Кристиан Маккефри занёс три тачдауна и набрал 223 ярда в общей сложности. В частности, он установил личный рекорд по ярдам на приёме — 161. Два дальних тачдауна Маккефри стали результатом передач Пёрди на 74 и 66 ярдов.

После этого тура «Форти Найнерс» и «Баффало Биллз» имеют лучший баланс побед и поражений в лиге — 8-1. «Джексонвилл Джагуарс» обыграли «Теннесси Тайтанс» 40:23 и одержали 15-ю победу в 17 последних матчах регулярного сезона, включая концовку предыдущего сезона.

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Результативные матчи Берроу и Махоумса

«Цинциннати Бенгалс» разгромили «Питтсбург Стилерз» со счётом 38:18. Джо Берроу завершил матч с 409 ярдами пасом и в пятый раз подряд был причастен к четырём тачдаунам, повторив рекорд НФЛ. Джамарр Чейз сделал 11 приёмов на 231 ярд, а «Бенгалс» улучшили баланс до 7-2.

«Канзас-Сити Чифс» победили «Атланта Фэлконс» 35:13. Патрик Махоумс набрал 348 ярдов пасом и впервые с 2022 года отдал пять тачдаун-пасов. Его карьерный показатель тачдаун-пасов, включая плей-офф, достиг 332 — это больше всего среди игроков в первые десять сезонов карьеры.

Победы Детройта и Сиэтла

«Детройт Лайонс» в Мюнхене обыграли «Нью-Ингленд Пэтриотс» 35:10. Джамир Гиббс набрал 153 ярда на выносе, 99 ярдов на приёме и занёс два тачдауна, доведя общее число своих тачдаунов в первых четырёх сезонах до рекордных 62. «Сиэтл Сихокс» победили «Лас-Вегас Рэйдерс» 21:13, несмотря на 10-ярдовый тачдаун новичка Фернандо Мендосы в его первом матче в стартовом составе.

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