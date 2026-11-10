莎拉·安吉乌斯在卡拉奇艺术节呈现《LONO》——《黎明报》

德国编舞家兼表演者莎拉·安吉乌斯在巴基斯坦卡拉奇世界文化节第12天呈现了时长45分钟的表演作品《LONO》。该作品融合了当代舞蹈、形体戏剧、木偶艺术和视觉幻象，《黎明报》报道。

没有对白的表演

《LONO》探索人类意识、记忆以及对过去和未来的感知。该表演没有对白，展现了一名女性与一盏台灯之间不同寻常的艺术关系。观众以掌声迎接这场演出。

音乐、雕塑和戏剧

同一天，肯尼亚艺术家马卡德姆和阿德拉举办了“作为记忆的音乐”音乐工作坊。他们介绍了尼亚提提琴——卢奥人传统乐器——的历史、构造和文化传统。艺术家们表示，演奏尼亚提提琴在历史上仅限男性，但如今越来越多女性开始从事这门艺术。

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卡拉奇巴基斯坦艺术委员会主席穆罕默德·艾哈迈德·沙阿邀请马卡德姆和阿德拉参加委员会的驻留项目。他提议他们在艺术委员会停留两周，向学生教授音乐，并与当地音乐家合作开展新的创作构想。

艺术节节目还包括阿塞拜疆雕塑家穆什菲格·海达罗夫的工作坊，他向学生介绍了传统和现代雕塑技法。法国舞蹈团体Legiteam Obstruxion在Studio One举办了工作坊，戏剧节目则由《Almiya》和《A Stand-up Tragedy》两部作品组成。第一部作品探讨了母子联系、离别、记忆和悲伤等主题，第二部作品由记者、诗人和散文作家皮尔扎达·萨尔曼创作。

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