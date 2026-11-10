Niemiecka choreografka i performerka Sara Angius zaprezentowała 45-minutowy spektakl LONO w 12. dniu Światowego Festiwalu Kultury w Karaczi w Pakistanie. Produkcja połączyła taniec współczesny, teatr fizyczny, lalkarstwo i iluzje wizualne, informuje Dawn.

Spektakl bez dialogów

LONO bada ludzką świadomość, wspomnienia oraz postrzeganie przeszłości i przyszłości. Spektakl pokazano bez dialogów: przedstawiał niezwykłą artystyczną relację między kobietą a lampką biurkową. Publiczność nagrodziła występ oklaskami.

Muzyka, rzeźba i teatr

Tego samego dnia kenijscy artyści Makadem i Adela poprowadzili warsztaty muzyczne Music as Memory. Opowiedzieli o historii, budowie i tradycjach kulturowych nyatiti — tradycyjnego instrumentu ludu Luo. Według artystów gra na nyatiti była historycznie ograniczona do mężczyzn, jednak obecnie coraz więcej kobiet zajmuje się tą sztuką.

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Prezes Arts Council of Pakistan w Karaczi Muhammad Ahmed Shah zaprosił Makadema i Adelę do programu rezydencyjnego rady. Zaproponował im spędzenie dwóch tygodni w Arts Council, nauczanie studentów muzyki oraz współpracę z lokalnymi muzykami nad nowymi pomysłami twórczymi.

Program festiwalu obejmował również warsztaty azerskiego rzeźbiarza Mushfiga Heydarova, który zapoznał studentów z tradycyjnymi i współczesnymi technikami rzeźbiarskimi. Francuska grupa taneczna Legiteam Obstruxion przeprowadziła warsztaty w Studio One, a program teatralny składał się z przedstawień Almiya i A Stand-up Tragedy. Pierwszy spektakl poruszał tematy więzi między matką a dzieckiem, rozłąki, wspomnień i żalu, natomiast drugi napisał dziennikarz, poeta i prozaik Pirzada Salman.

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