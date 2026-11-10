Немецкая хореограф и исполнительница Сара Ангиус представила 45-минутный спектакль LONO на 12-й день Всемирного культурного фестиваля в Карачи, Пакистан. Постановка объединила современный танец, физический театр, кукольное искусство и визуальные иллюзии, сообщает Dawn.

Спектакль без диалогов

LONO исследует человеческое сознание, воспоминания и восприятие прошлого и будущего. Спектакль показали без диалогов: он изображал необычные художественные взаимоотношения между женщиной и настольной лампой. Зрители встретили перформанс аплодисментами.

Музыка, скульптура и театр

В тот же день кенийские артисты Макадем и Адела провели музыкальный воркшоп Music as Memory. Они рассказали об истории, устройстве и культурных традициях ньятити — традиционного инструмента народа луо. По словам артистов, игра на ньятити исторически была ограничена для мужчин, однако сейчас этим искусством занимается всё больше женщин.

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Президент Arts Council of Pakistan в Карачи Мухаммад Ахмед Шах пригласил Макадема и Аделу в резидентскую программу совета. Он предложил им провести две недели в Arts Council, обучать студентов музыке и сотрудничать с местными музыкантами над новыми творческими идеями.

Программа фестиваля также включала мастер-класс азербайджанского скульптора Мушфига Гейдарова, который познакомил студентов с традиционными и современными техниками скульптуры. Французская танцевальная группа Legiteam Obstruxion провела воркшоп в Studio One, а театральная программа состояла из постановок Almiya и A Stand-up Tragedy. Первый спектакль затрагивал темы связи матери и ребёнка, разлуки, воспоминаний и горя, а второй написал журналист, поэт и прозаик Пирзада Салман.

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