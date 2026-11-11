韩国首尔国立大学计划仅向其新设Global Talent Division首批学生中的一部分提供奖学金。该部门是面向外国人的本科部门。候选人将根据学业成绩和其他标准进行遴选，《韩国先驱报》报道。

为入选学生提供支持

奖学金将在面向国际本科生的现行Global Talent Scholarship项目框架内提供。入选者可获得全额学费减免，以及每月100万韩元、约合750美元的生活补贴。此类支持最多可提供三个学期。

同时，补贴不会自动延续。大学计划每学期评估获得者的学业表现和其他因素，再决定是否继续提供奖学金。

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该计划尚未最终获批

校方的说明与SNU College院长No Yoo-sun此前的说法不同。他曾表示，学校正准备向规模相对较小的首批学生全部提供奖学金，而对资助进行差异化的做法将在该部门进一步扩展阶段考虑。不过，大学全球事务办公室表示，选择性方式将从首批学生开始实施。

该项目的最终标准和运行程序仍有待批准。为此，大学必须通过学费审议委员会确定2027年的学费，并完成预算分配。该委员会通常在12月召开会议，大学则在12月至1月批准预算。奖学金计划由该校内部企业预算提供资金。

Global Talent Division计划于2027年秋季开始招收国际学生。学生入学时无需选定专业，并将在约两至三个学期内学习韩语和基础课程，之后可转入大学开设的专业。

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