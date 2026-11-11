Seulski Uniwersytet Narodowy w Korei Południowej planuje przyznawać stypendia tylko części studentów pierwszego naboru do nowego Global Talent Division — jednostki licencjackiej dla cudzoziemców. Kandydaci będą wybierani na podstawie wyników w nauce i innych kryteriów, podaje Korea Herald.

Wsparcie dla wybranych studentów

Stypendia przewidziano w ramach obowiązującego programu Global Talent Scholarship dla zagranicznych studentów studiów licencjackich. Wybrani uczestnicy mogą otrzymać pełne pokrycie kosztów nauki oraz miesięczne świadczenie na utrzymanie w wysokości 1 mln wonów, czyli około 750 dolarów. Takie wsparcie może być przyznawane przez maksymalnie trzy semestry.

Jednocześnie kontynuacja wypłat nie będzie automatyczna. Uniwersytet zamierza w każdym semestrze oceniać wyniki w nauce stypendystów i inne czynniki, zanim podejmie decyzję o dalszym stypendium.

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Plan nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony

Wyjaśnienia uniwersytetu różnią się od wcześniejszych komentarzy dziekana SNU College, No Yu Suna. Twierdził on, że uczelnia przygotowywała się do przyznania stypendiów wszystkim studentom stosunkowo niewielkiego pierwszego naboru, a zróżnicowanie pomocy rozważano na etapie dalszego rozszerzania jednostki. Biuro spraw globalnych uniwersytetu poinformowało jednak, że selektywne podejście będzie obowiązywać już w pierwszym naborze.

Ostateczne kryteria i zasady funkcjonowania programu wciąż wymagają zatwierdzenia. W tym celu uniwersytet musi ustalić opłaty za naukę na 2027 rok za pośrednictwem komisji ds. rozpatrywania opłat za naukę oraz zakończyć podział budżetu. Komisja zwykle zbiera się w grudniu, a uniwersytet zatwierdza budżet w grudniu–styczniu. Stypendia mają być finansowane z wewnętrznego budżetu korporacyjnego uczelni.

Global Talent Division planuje rozpocząć przyjmowanie zagranicznych studentów jesienią 2027 roku. Będą oni rozpoczynać studia bez wybranego kierunku i przez około dwa–trzy semestry będą uczyć się języka koreańskiego oraz przedmiotów podstawowych, po czym będą mogli przejść na dostępne na uniwersytecie kierunki.

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