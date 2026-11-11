Сеульский национальный университет в Южной Корее планирует предоставлять стипендии только части студентов первого набора нового Global Talent Division — бакалаврского подразделения для иностранцев. Кандидатов будут отбирать по академическим результатам и другим критериям, сообщает Korea Herald.

Поддержка для отобранных студентов

Стипендии предусмотрены в рамках действующей программы Global Talent Scholarship для иностранных студентов бакалавриата. Отобранные участники могут получить полное покрытие стоимости обучения и ежемесячную выплату на проживание в размере 1 млн вон, или около 750 долларов. Такая поддержка может предоставляться до трех семестров.

При этом продление выплат не будет автоматическим. Университет намерен каждый семестр оценивать академическую успеваемость получателей и другие факторы, прежде чем принимать решение о дальнейшем предоставлении стипендии.

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План еще не утвержден окончательно

Уточнение университета отличается от предыдущих комментариев декана SNU College Но Ю Суна. Он заявлял, что учреждение готовилось предоставить стипендии всем студентам относительно небольшого первого набора, а дифференциация помощи рассматривалась на этапе дальнейшего расширения подразделения. Офис глобальных дел университета, в свою очередь, сообщил, что выборочный подход будет действовать уже для первого набора.

Окончательные критерии и порядок работы программы еще должны быть утверждены. Для этого университету необходимо определить стоимость обучения на 2027 год через комитет по рассмотрению платы за обучение и завершить распределение бюджета. Комитет обычно собирается в декабре, а бюджет университет утверждает в декабре–январе. Финансировать стипендии планируют из внутреннего корпоративного бюджета учреждения.

Global Talent Division планирует начать прием иностранных студентов осенью 2027 года. Они будут поступать без выбранной специальности и в течение примерно двух–трех семестров изучать корейский язык и базовые дисциплины, после чего смогут перейти на доступные в университете специальности.

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