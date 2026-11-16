刑事警察局（CIB）警告称，有诈骗信息冒用英伟达前负责人黄仁勋的名义，要求收件人转账100万新台币。据《台北时报》报道，CIB证实，这些信息是通过苹果iMessage服务发送的。

索要钱款并承诺奖励

在信息中，冒充黄仁勋的骗子声称美国政府据称陷害了他，并表示急需资金来揭露这一阴谋。该局表示，作案者承诺，等他据称重返公司执掌管理后，将以收件人的名字命名未来的一款英伟达GeForce RTX 6090显卡。

CIB表示，目前尚未收到有人沦为该骗局受害者的信息。该局还推测，这次群发很可能是伪装成恶搞表情包的诈骗尝试。

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如何避免成为骗子的目标

该局指出，诈骗团伙经常在群发信息中使用名人姓名和耸人听闻的故事。该骗局被称为所谓“军人恋爱诈骗”的升级版：作案者可能冒充身处中东战区的军人，并索要用于逃离或离开的钱。

CIB警告，不要回复来自陌生号码的信息，也不要点击其中的链接。骗子可能将回复者的号码标记为活跃号码，并将其用于后续诈骗或网络钓鱼尝试。建议拦截可疑信息，并向反诈骗热线165举报。

该局强调，国际公司负责人要求普通人转账，或以解决所谓复杂情况为由紧急索要资金，都是诈骗迹象。该局还呼吁民众谨慎对待夸大或虚假的盈利承诺，包括高投资回报。

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