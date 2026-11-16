Бюро уголовных расследований (CIB) предупредило о мошеннических сообщениях от имени экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга, в которых адресатов просили перевести 1 млн NT$. Как сообщает Taipei Times, CIB подтвердило, что рассылка осуществлялась через сервис Apple iMessage.

Требование денег и обещание вознаграждения

В сообщении фальшивый Хуанг утверждал, что правительство США якобы его подставило, и заявлял о срочной необходимости денег для разоблачения этого заговора. По данным бюро, злоумышленник обещал назвать будущую видеокарту Nvidia GeForce RTX 6090 в честь получателя, когда якобы вернется руководить компанией.

В CIB сообщили, что пока не получали данных о людях, ставших жертвами этой схемы. Там также предположили, что рассылка, вероятно, была попыткой мошенничества, замаскированной под пародийный мем.

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Как не стать целью мошенников

В бюро отметили, что мошеннические группы часто используют имена знаменитостей и сенсационные истории в массовых рассылках. Эту схему назвали обновленной версией так называемого военного романтического мошенничества: злоумышленник может выдавать себя за военнослужащего в зоне боевых действий на Ближнем Востоке и просить деньги на побег или выезд.

CIB предостерегло не отвечать на сообщения с неизвестных номеров и не переходить по ссылкам в них. Мошенники могут помечать номера тех, кто ответил, как активные и использовать их для дальнейших попыток обмана или фишинга. Подозрительные сообщения рекомендуют блокировать и сообщать о них на антимошенническую горячую линию 165.

В бюро подчеркнули, что просьба руководителя международной корпорации к обычному человеку перевести деньги или срочное требование средств для решения якобы сложной ситуации являются признаками мошенничества. Граждан также призвали осторожно относиться к преувеличенным или ложным обещаниям прибыли, в частности высокой доходности инвестиций.

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