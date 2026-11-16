Biuro Śledcze (CIB) ostrzegło przed oszukańczymi wiadomościami wysyłanymi w imieniu byłego szefa Nvidii Jensena Huanga, w których proszono odbiorców o przelanie 1 mln NT$. Jak informuje Taipei Times, CIB potwierdziło, że wiadomości rozsyłano za pośrednictwem usługi Apple iMessage.

Żądanie pieniędzy i obietnica nagrody

W wiadomości fałszywy Huang twierdził, że rząd USA rzekomo go wrobił, i mówił o pilnej potrzebie pieniędzy na ujawnienie tego spisku. Według biura sprawca obiecywał nazwać przyszłą kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 6090 imieniem odbiorcy, gdy rzekomo wróci do kierowania firmą.

CIB poinformowało, że dotąd nie otrzymało danych o osobach, które padły ofiarą tego schematu. Dodano również, że rozsyłanie wiadomości było prawdopodobnie próbą oszustwa zamaskowaną jako parodystyczny mem.

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Jak nie stać się celem oszustów

Biuro zaznaczyło, że grupy oszustów często wykorzystują nazwiska celebrytów i sensacyjne historie w masowych wysyłkach. Ten schemat nazwano zaktualizowaną wersją tak zwanego oszustwa romantycznego z udziałem wojskowych: sprawca może podawać się za żołnierza w strefie działań bojowych na Bliskim Wschodzie i prosić o pieniądze na ucieczkę lub wyjazd.

CIB ostrzegło, by nie odpowiadać na wiadomości z nieznanych numerów ani nie otwierać zawartych w nich linków. Oszuści mogą oznaczać numery osób, które odpowiedziały, jako aktywne i wykorzystywać je do kolejnych prób oszustwa lub phishingu. Podejrzane wiadomości zaleca się blokować i zgłaszać na infolinię antyoszustwową 165.

Biuro podkreśliło, że prośba szefa międzynarodowej korporacji o przelanie pieniędzy przez zwykłą osobę lub pilne żądanie środków w celu rozwiązania rzekomo skomplikowanej sytuacji są oznakami oszustwa. Obywateli wezwano również do ostrożności wobec przesadzonych lub fałszywych obietnic zysku, w tym wysokich zwrotów z inwestycji.

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