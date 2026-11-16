韩国公司SK海力士计划在未来五年内投入1.4万亿韩元，即10.5亿美元，以支持国内半导体生产材料、零部件和设备供应商。Channel NewsAsia报道称，该计划旨在人工智能芯片市场竞争加剧之际加强公司的供应链。

覆盖所有阶段的支持

该计划将涵盖四个阶段：研发、测试、量产和销售。SK海力士将预先提供最高达初始开发成本50%的资金。即使项目未能实现既定目标，公司也计划向供应商补偿已完成的工作。

此外，SK海力士和金融机构将在韩国贸易保险公社的支持下提供2万亿韩元融资。其他计划包括为供应商提供优惠贷款和技术咨询，其中包括小型分包商。

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龙仁测试中心

该公司还公布了在其位于龙仁、首尔以南约40公里处的半导体园区建设Trinity Fab测试中心的计划，项目价值8746亿韩元。该设施计划于2027年5月启用。SK海力士将出资4432亿韩元，中央政府将出资3736亿韩元，地方政府将出资577亿韩元。

该中心将设在SK海力士龙仁集群内首座芯片制造工厂所在地。中心将配备面积为3305平方米的洁净室，以及用于光刻、蚀刻、沉积和检测的设备。供应商可在12英寸硅晶圆上测试材料和设备，然后再将其应用于生产线。该设施将由独立的非营利基金会管理，以保护知识产权和商业敏感信息。

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