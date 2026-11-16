Южнокорейская компания SK Hynix планирует в течение следующих пяти лет направить 1,4 трлн вон, или $1,05 млрд, на поддержку отечественных поставщиков материалов, комплектующих и оборудования для производства полупроводников. Программа должна усилить цепочку поставок компании на фоне обострения конкуренции на рынке чипов для искусственного интеллекта, сообщает Channel NewsAsia.

Поддержка на всех этапах

Программа будет охватывать четыре этапа: исследования и разработки, тестирование, массовое производство и продажи. SK Hynix должна авансом предоставлять до 50% первоначальных расходов на разработку. Компания также планирует компенсировать поставщикам выполненную работу, даже если проект не достигнет поставленных целей.

Отдельно SK Hynix и финансовые учреждения предоставят финансирование в размере 2 трлн вон при поддержке Корейской корпорации торгового страхования. Другие программы предусматривают льготные кредиты и технические консультации для поставщиков, в том числе небольших субподрядчиков.

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Тестовый центр в Йонгине

Компания также представила планы создания тестового центра Trinity Fab стоимостью 874,6 млрд вон в своем полупроводниковом комплексе в Йонгине, примерно в 40 км к югу от Сеула. Открыть объект планируют в мае 2027 года. SK Hynix внесет 443,2 млрд вон, центральное правительство — 373,6 млрд вон, а местные власти — 57,7 млрд вон.

Центр разместят на территории первого завода по производству чипов в кластере SK Hynix в Йонгине. Там будет чистое помещение площадью 3305 квадратных метров и оборудование для литографии, травления, осаждения и инспекции. Поставщики смогут испытывать материалы и оборудование на 12-дюймовых кремниевых пластинах перед внедрением на производственных линиях. Объектом будет управлять независимый некоммерческий фонд для защиты интеллектуальной собственности и коммерчески чувствительной информации.

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