Południowokoreańska firma SK Hynix planuje w ciągu najbliższych pięciu lat przeznaczyć 1,4 bln wonów, czyli 1,05 mld dolarów, na wsparcie krajowych dostawców materiałów, komponentów i sprzętu do produkcji półprzewodników. Program ma wzmocnić łańcuch dostaw firmy w obliczu zaostrzającej się konkurencji na rynku chipów dla sztucznej inteligencji, informuje Channel NewsAsia.

Wsparcie na wszystkich etapach

Program obejmie cztery etapy: badania i rozwój, testowanie, produkcję masową oraz sprzedaż. SK Hynix ma z góry zapewniać do 50% początkowych kosztów rozwoju. Firma planuje również rekompensować dostawcom wykonaną pracę, nawet jeśli projekt nie osiągnie założonych celów.

Oddzielnie SK Hynix i instytucje finansowe zapewnią finansowanie w wysokości 2 bln wonów przy wsparciu Koreańskiej Korporacji Ubezpieczeń Handlowych. Inne programy przewidują preferencyjne kredyty i konsultacje techniczne dla dostawców, w tym małych podwykonawców.

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Centrum testowe w Yongin

Firma przedstawiła również plany utworzenia centrum testowego Trinity Fab o wartości 874,6 mld wonów w swoim kompleksie półprzewodnikowym w Yongin, około 40 km na południe od Seulu. Otwarcie obiektu zaplanowano na maj 2027 roku. SK Hynix wniesie 443,2 mld wonów, rząd centralny — 373,6 mld wonów, a władze lokalne — 57,7 mld wonów.

Centrum zostanie zlokalizowane na terenie pierwszego zakładu produkcji chipów w klastrze SK Hynix w Yongin. Znajdzie się tam pomieszczenie czyste o powierzchni 3305 metrów kwadratowych oraz sprzęt do litografii, trawienia, osadzania i inspekcji. Dostawcy będą mogli testować materiały i urządzenia na 12-calowych waflach krzemowych przed wdrożeniem ich na liniach produkcyjnych. Obiektem będzie zarządzać niezależna fundacja non-profit, aby chronić własność intelektualną i informacje wrażliwe z punktu widzenia handlowego.

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