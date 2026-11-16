Solana 在超过六年后取消 beta 标签——CoinDesk

Solana 区块链取消了自该网络于2020年3月上线以来一直使用的 mainnet beta 标签。此后，该网络将被称为 Solana mainnet，而 Solana 1.0 将成为其规则的统一版本号，CoinDesk报道称。

这对用户意味着什么

仅名称变更本身不会让交易更快或更便宜。钱包、以 SOL 代币计价的资产以及网络中的应用均保持不变，用户无需采取任何行动。

Solana Foundation 表示，该网络自上线以来一直具备完整功能。该基金会认为，通常用于标示技术早期版本的 beta 标签，已不再反映该网络的实际状态。

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统一的规则版本

Solana 1.0 版本号旨在为网络节点运营商提供一种统一方式，以确定其软件支持哪些规则。运行 Solana 可以使用不同的软件，包括 Agave 和 Firedancer，它们各自拥有自己的发布版本号。

该基金会还提到了包括 Alpenglow 在内的近期更新。基金会称，这项更新改变了验证者之间达成共识的机制，并能够更快实现交易终局性——即网络认为一项操作已被最终确认的时刻。

DefiLlama 数据显示，Solana 去中心化金融应用中存放了约46.6亿美元，网络中流通的稳定币约为140亿美元。在此前24小时内，Solana 去中心化交易所处理了约12.8亿美元的交易。发布时，SOL 代币交易价格接近70美元，24小时内下跌约3%。

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