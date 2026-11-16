Solana usuwa oznaczenie beta po ponad sześciu latach — CoinDesk

Blockchain Solana zrezygnował z oznaczenia mainnet beta, którego używał od uruchomienia sieci w marcu 2020 roku. Od tej pory sieć będzie nazywana Solana mainnet, a Solana 1.0 stanie się wspólnym numerem wersji dla jej zasad, informuje CoinDesk.

Co zmienia się dla użytkowników

Sama zmiana nazwy nie przyspiesza ani nie obniża kosztu transakcji. Portfele, aktywa w tokenach SOL i aplikacje w sieci pozostają bez zmian, a użytkownicy nie muszą podejmować żadnych działań.

Solana Foundation oświadczyła, że sieć była w pełni funkcjonalna od momentu uruchomienia. Zdaniem fundacji oznaczenie beta, którym zwykle określa się wczesną wersję technologii, nie odpowiadało już faktycznemu statusowi sieci.

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Wspólna wersja zasad

Numer Solana 1.0 ma zapewnić operatorom węzłów sieci jeden sposób określania, jakie zasady obsługuje ich oprogramowanie. Do działania Solany można używać różnych programów, w tym Agave i Firedancer, które mają własne numery wydań.

Fundacja wskazała również na ostatnie aktualizacje, w tym Alpenglow. Według fundacji aktualizacja ta zmienia mechanizm osiągania porozumienia między walidatorami i umożliwia szybsze osiąganie finalności transakcji — momentu, w którym sieć uznaje operację za ostatecznie potwierdzoną.

Według DefiLlama w aplikacjach zdecentralizowanych finansów Solany ulokowano około 4,66 mld dolarów, a w sieci znajdowało się w obiegu około 14 mld dolarów w stablecoinach. W ciągu poprzednich 24 godzin zdecentralizowane giełdy Solany przetworzyły transakcje o wartości około 1,28 mld dolarów. W chwili publikacji token SOL był notowany w pobliżu 70 dolarów, tracąc około 3% w ciągu doby.

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