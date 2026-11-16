Solana прибрала позначку бета після понад шести років — CoinDesk

Блокчейн Solana відмовився від позначки mainnet beta, яку використовував від запуску мережі у березні 2020 року. Відтепер мережа називатиметься Solana mainnet, а Solana 1.0 стане спільним номером версії для її правил, повідомляє CoinDesk.

Що змінюється для користувачів

Зміна назви сама по собі не прискорює та не здешевлює транзакції. Гаманці, активи в токенах SOL і застосунки в мережі залишаються без змін, а користувачам не потрібно виконувати жодних дій.

У Solana Foundation заявили, що мережа була повноцінно функціональною від моменту запуску. На думку фонду, позначка beta, якою зазвичай позначають ранню версію технології, більше не відповідала фактичному статусу мережі.

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Спільна версія правил

Номер Solana 1.0 має дати операторам вузлів мережі єдиний спосіб визначати, які правила підтримує їхнє програмне забезпечення. Для роботи Solana можуть використовуватися різні програми, зокрема Agave та Firedancer, які мають власні номери релізів.

Фонд також послався на останні оновлення, серед яких Alpenglow. За твердженням фонду, це оновлення змінює механізм досягнення згоди між валідаторами та дає змогу швидше досягати фінальності транзакцій — моменту, коли мережа вважає операцію остаточно підтвердженою.

За даними DefiLlama, у застосунках децентралізованих фінансів Solana було розміщено близько 4,66 млрд доларів, а в мережі перебувало в обігу приблизно 14 млрд доларів у стейблкоїнах. За попередні 24 години децентралізовані біржі Solana обробили близько 1,28 млрд доларів торгів. Токен SOL на час публікації торгувався поблизу 70 доларів, знизившись приблизно на 3% за добу.

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