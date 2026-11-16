Solana убрала метку beta спустя более шести лет — CoinDesk

Блокчейн Solana отказался от метки mainnet beta, которую использовал с момента запуска сети в марте 2020 года. Теперь сеть будет называться Solana mainnet, а Solana 1.0 станет общим номером версии для ее правил, сообщает CoinDesk.

Что меняется для пользователей

Само по себе изменение названия не делает транзакции быстрее или дешевле. Кошельки, активы в токенах SOL и приложения в сети остаются без изменений, и пользователям не нужно предпринимать никаких действий.

В Solana Foundation заявили, что сеть была полностью функциональной с момента запуска. По мнению фонда, метка beta, которой обычно обозначают раннюю версию технологии, больше не соответствовала фактическому статусу сети.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Общая версия правил

Номер Solana 1.0 должен дать операторам сетевых узлов единый способ определять, какие правила поддерживает их программное обеспечение. Для работы Solana могут использоваться разные программы, в том числе Agave и Firedancer, имеющие собственные номера релизов.

Фонд также сослался на последние обновления, среди которых Alpenglow. По утверждению фонда, это обновление меняет механизм достижения согласия между валидаторами и позволяет быстрее достигать финальности транзакций — момента, когда сеть считает операцию окончательно подтвержденной.

По данным DefiLlama, в приложениях децентрализованных финансов Solana было размещено около 4,66 млрд долларов, а в сети находилось в обращении примерно 14 млрд долларов в стейблкоинах. За предыдущие 24 часа децентрализованные биржи Solana обработали сделки примерно на 1,28 млрд долларов. На момент публикации токен SOL торговался около 70 долларов, снизившись примерно на 3% за сутки.

Читай нас в