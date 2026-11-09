SpaceX计划在美国得克萨斯州星际基地建设一座燃气发电厂和一个高性能计算综合体。根据一份公开听证会通知，初期资本投资估计约为240亿美元，Channel NewsAsia报道。

该项目的税收减免

根据文件，SpaceX已申请该项目的财产税减免。星际基地市委员会将在12月9日的公开会议上审议该申请，以及一项相关的经济发展协议。

240亿美元是对初期阶段资本投资的估算。工程可能分阶段进行，并可能进一步扩建。SpaceX计划自行建设、拥有并运营这些设施。该项目可能成为格兰德河谷最大的私人投资项目之一。

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供电与天然气管道

自建发电厂可能使该公司避免等待多年才能接入得克萨斯州主电网。该通知未说明税收减免的金额和期限、未来发电厂的装机容量，以及计算综合体的规模。

SpaceX关联公司Lone Star Mineral Development也已提交关于通往星际基地、长八码的Starpipe天然气管道的文件。该管道计划在2027年1月前投入运营。该管道将向为Starship火箭规划的液态甲烷生产厂供应天然气。

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