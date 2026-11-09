Компания SpaceX планирует построить газовую электростанцию и высокопроизводительный вычислительный комплекс в Старбейсе, штат Техас, США. Первоначальные капитальные инвестиции в проект оцениваются примерно в 24 млрд долларов, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на уведомление о публичных слушаниях.

Налоговая льгота для проекта

Согласно документам, SpaceX подала заявку на льготу по налогу на имущество для проекта. Городская комиссия Старбейса должна рассмотреть ее, а также связанное соглашение об экономическом развитии на публичном заседании 9 декабря.

Сумма в 24 млрд долларов является оценкой капитальных инвестиций на начальных этапах. Работы могут проводиться поэтапно с возможностью дальнейшего расширения. SpaceX планирует самостоятельно построить объекты, владеть ими и эксплуатировать их. Проект может стать одним из крупнейших частных инвестиционных проектов в долине Рио-Гранде.

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Энергоснабжение и газопровод

Собственная электростанция может позволить компании избежать многолетнего ожидания подключения к основной энергосети Техаса. В уведомлении не указаны размер и срок действия налоговой льготы, мощность будущей электростанции и масштабы вычислительного комплекса.

Аффилированная со SpaceX компания Lone Star Mineral Development также подала документы по восьмимильному газопроводу Starpipe до Старбейса. Его планируют ввести в эксплуатацию к январю 2027 года. Газопровод должен поставлять газ на планируемый завод по производству жидкого метана для ракет Starship.

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