SpaceX planuje zbudować elektrownię gazową oraz wysokowydajny kompleks obliczeniowy w Starbase w Teksasie w USA. Początkowe nakłady inwestycyjne na projekt szacowane są na około 24 mld dolarów, informuje Channel NewsAsia, powołując się na zawiadomienie o publicznym wysłuchaniu.

Ulga podatkowa dla projektu

Zgodnie z dokumentami SpaceX złożył wniosek o ulgę w podatku od nieruchomości dla projektu. Komisja miejska Starbase ma rozpatrzyć go, a także powiązaną umowę o rozwoju gospodarczym, na publicznym posiedzeniu 9 grudnia.

Kwota 24 mld dolarów jest szacunkiem nakładów inwestycyjnych na początkowe etapy. Prace mogą być prowadzone etapami z możliwością dalszej rozbudowy. SpaceX planuje samodzielnie zbudować obiekty, posiadać je i eksploatować. Projekt może stać się jednym z największych prywatnych projektów inwestycyjnych w Dolinie Rio Grande.

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Zasilanie i gazociąg

Własna elektrownia może pozwolić firmie uniknąć wieloletniego oczekiwania na przyłączenie do głównej sieci energetycznej Teksasu. W zawiadomieniu nie podano wielkości ani okresu obowiązywania ulgi podatkowej, mocy przyszłej elektrowni ani skali kompleksu obliczeniowego.

Powiązana ze SpaceX firma Lone Star Mineral Development również złożyła dokumenty dotyczące ośmiomilowego gazociągu Starpipe do Starbase. Jego uruchomienie planowane jest do stycznia 2027 roku. Gazociąg ma dostarczać gaz do planowanego zakładu produkcji ciekłego metanu dla rakiet Starship.

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