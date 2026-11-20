歌手布鲁诺·马尔斯宣布，其父亲彼得·吉恩·埃尔南德斯（老）去世，后者以 Dr. Doo-Wop 之名为人所知。这位艺人在社交媒体发文中发布了家庭照片，其中包括一张他在病床上拥抱父亲的照片。

马尔斯写道，他最后一次拥抱父亲是在一周前，并称父亲是教会他所知一切的人，尤其是在音乐方面。这位歌手还指出，父亲抚养了他、他的四个姐妹和兄弟，并表示自己会想念父亲，直到他们再次相见。

对音乐风格的影响

据《滚石》报道，马尔斯曾多次谈及父亲对其个人风格和音乐教育的影响。2017年，他解释说，自己对节奏的感觉源于童年时期的邦戈鼓课程。这位歌手还将自己对复古造型的喜爱——戒指、漆皮鞋、西装和蓬巴杜发型——与父亲联系在一起。

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舞台上的家人

彼得·埃尔南德斯是一名来自布鲁克林的打击乐手，20世纪70年代搬到了夏威夷。在那里，他在威基基的希尔顿酒店打鼓时，结识了布鲁诺·马尔斯的母亲伯纳黛特·埃尔南德斯——一名草裙舞舞者和歌手，她童年时从菲律宾搬来。

马尔斯在一个音乐家庭中长大，并与父母、兄弟和姐妹一起登台演出。父亲管理乐队，而这位未来歌手在童年时模仿猫王埃尔维斯·普雷斯利。这位艺人的母亲于2013年因脑动脉瘤去世。

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