Piosenkarz Bruno Mars poinformował o śmierci swojego ojca, Petera Gene’a Hernandeza seniora, znanego jako Dr. Doo-Wop. We wpisie w mediach społecznościowych artysta opublikował rodzinne fotografie, w tym zdjęcie, na którym obejmuje ojca leżącego w szpitalnym łóżku.

Mars napisał, że ostatni raz przytulił ojca tydzień wcześniej, i nazwał go osobą, która nauczyła go wszystkiego, co wie, zwłaszcza o muzyce. Wykonawca zaznaczył również, że ojciec wychował jego, cztery siostry i brata oraz że będzie za nim tęsknił aż do ich następnego spotkania.

Wpływ na styl muzyczny

Jak podaje Rolling Stone, Mars wielokrotnie opowiadał o wpływie ojca na własny styl i muzyczne wychowanie. W 2017 roku wyjaśniał, że jego poczucie rytmu ukształtowały lekcje gry na bongosach w dzieciństwie. Piosenkarz wiązał też z ojcem zamiłowanie do retrostylizacji — pierścionków, lakierowanych butów, garniturów i fryzury pompadour.

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Rodzina na scenie

Peter Hernandez był perkusjonistą z Brooklynu, który w latach 70. przeprowadził się na Hawaje. Tam, grając na perkusji w hotelu Hilton w Waikiki, poznał Bernadette Hernandez — matkę Bruna Marsa, tancerkę hula i piosenkarkę, która w dzieciństwie przeprowadziła się z Filipin.

Mars dorastał w muzycznej rodzinie i występował z rodzicami, bratem oraz siostrami. Ojciec prowadził zespół, a przyszły piosenkarz w dzieciństwie naśladował Elvisa Presleya. Matka artysty zmarła na tętniaka mózgu w 2013 roku.

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