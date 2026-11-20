Певец Бруно Марс сообщил о смерти своего отца Питера Джина Эрнандеса-старшего, известного как Dr. Doo-Wop. В публикации в социальных сетях артист разместил семейные фотографии, в том числе снимок, на котором он обнимает отца в больничной кровати.

Марс написал, что в последний раз обнял отца неделей ранее, и назвал его человеком, который научил его всему, что он знает, особенно в музыке. Исполнитель также отметил, что отец воспитал его, четырех сестер и брата, и что он будет скучать по нему до их следующей встречи.

Влияние на музыкальный стиль

Как сообщает Rolling Stone, Марс неоднократно рассказывал о влиянии отца на собственный стиль и музыкальное воспитание. В 2017 году он объяснял, что его чувство ритма сформировалось благодаря урокам игры на бонго в детстве. Певец также связывал с отцом любовь к ретрообразам — кольцам, лакированной обуви, костюмам и прическе помпадур.

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Семья на сцене

Питер Эрнандес был перкуссионистом из Бруклина, который в 1970-х годах переехал на Гавайи. Там, играя на барабанах в Hilton в Вайкики, он познакомился с Бернадетт Эрнандес — матерью Бруно Марса, танцовщицей хула и певицей, которая в детстве переехала с Филиппин.

Марс вырос в музыкальной семье и выступал вместе с родителями, братом и сестрами. Отец руководил группой, а будущий певец в детстве подражал Элвису Пресли. Мать артиста умерла от аневризмы головного мозга в 2013 году.

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