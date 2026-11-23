美国财政部对与伊朗影子银行网络有关联的逾两打货币兑换公司、掩护公司和个人实施了制裁。据《耶路撒冷邮报》报道，这些限制措施是在“Economic Outcast”行动框架内宣布的。

多个国家的中间人

制裁针对在伊朗、阿拉伯联合酋长国、土耳其和香港开展活动的金融中间人。美国财政部表示，这些网络通过国际金融体系转移数十亿美元。该部门称，这使伊朗公司能够获得外币、支付进口款项并在现有美国制裁下获得出口收入。

谁被列入名单

受制裁实体包括伊朗货币和黄金交易中心。美国财政部评估称，该中心将获得外币的伊朗出口商与需要外币的进口商对接，并促成每年价值数百亿美元的贸易。

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美国还将迪拜公司H N B Trading列入制裁名单。美国当局称，该公司帮助为一家与伊朗武装部队总参谋部有关联的公司安排支付船舶租赁费用。美国国务院表示，德黑兰还利用此类网络为武器采购提供资金，并支持中东的武装团体。

这些制裁依据美国现行有关伊朗金融和金属行业的行政命令以及反恐权限实施。制裁规定冻结受制裁人员在美国境内的财产和财产权益，以及由美国人员持有或控制的财产。

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