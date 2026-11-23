Министерство финансов США ввело санкции против более двух десятков обменных компаний, компаний-прикрытий и физических лиц, связанных с теневой банковской сетью Ирана. По данным Jerusalem Post, ограничения объявили в рамках операции Economic Outcast.

Посредники в нескольких странах

Санкции направлены против финансовых посредников, работающих в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Гонконге. В Минфине США заявили, что эти сети перемещают миллиарды долларов через международную финансовую систему. По утверждению ведомства, это дает иранским компаниям доступ к иностранной валюте, возможность оплачивать импорт и получать экспортную выручку вопреки действующим американским санкциям.

Кого внесли в список

Среди структур, подпавших под санкции, оказался Иранский центр обмена валюты и золота. По оценке американского Минфина, он сводит иранских экспортеров, получающих иностранную валюту, с импортерами, которые в ней нуждаются, и способствует торговле на десятки миллиардов долларов ежегодно.

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США также внесли в санкционный список дубайскую компанию H N B Trading. Американские власти утверждают, что она помогла организовать оплату фрахта судна для компании, связанной с Генеральным штабом Вооруженных сил Ирана. Госдепартамент США заявил, что Тегеран использует такие сети также для финансирования закупок вооружений и поддержки вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

Санкции ввели на основании действующих указов США о финансовом и металлургическом секторах Ирана, а также антитеррористических полномочий. Они предусматривают блокирование имущества и имущественных интересов подсанкционных лиц в США, а также имущества, находящегося во владении или под контролем лиц США.

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