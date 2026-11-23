Ministerstwo Skarbu USA nałożyło sankcje na ponad dwa tuziny firm wymiany walut, firm-przykrywek i osób fizycznych powiązanych z irańską siecią bankowości cieni. Według Jerusalem Post ograniczenia ogłoszono w ramach operacji Economic Outcast.

Pośrednicy w kilku krajach

Sankcje są wymierzone w pośredników finansowych działających w Iranie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i Hongkongu. Ministerstwo Skarbu USA oświadczyło, że sieci te przemieszczają miliardy dolarów przez międzynarodowy system finansowy. Według resortu daje to irańskim firmom dostęp do walut obcych, możliwość opłacania importu i uzyskiwania przychodów z eksportu pomimo obowiązujących amerykańskich sankcji.

Kogo wpisano na listę

Wśród objętych sankcjami podmiotów znalazło się Irańskie Centrum Wymiany Walut i Złota. Według oceny amerykańskiego Ministerstwa Skarbu łączy ono irańskich eksporterów otrzymujących waluty obce z importerami, którzy ich potrzebują, oraz ułatwia handel wart dziesiątki miliardów dolarów rocznie.

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USA wpisały również na listę sankcyjną dubajską firmę H N B Trading. Władze amerykańskie twierdzą, że pomogła ona zorganizować opłatę za czarter statku dla firmy powiązanej ze Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych Iranu. Departament Stanu USA oświadczył, że Teheran wykorzystuje takie sieci również do finansowania zakupów uzbrojenia i wspierania ugrupowań zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

Sankcje nałożono na podstawie obowiązujących rozporządzeń wykonawczych USA dotyczących irańskiego sektora finansowego i metalurgicznego, a także uprawnień antyterrorystycznych. Przewidują one zablokowanie majątku i interesów majątkowych osób objętych sankcjami w USA, a także majątku znajdującego się w posiadaniu lub pod kontrolą osób amerykańskich.

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