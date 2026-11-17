西班牙铁路员工举行的24小时罢工几乎瘫痪了马德里的通勤交通，并导致全国范围内大量列车取消。此次中断影响了超过150万名日常乘客，阿纳多卢通讯社报道。

马德里和加泰罗尼亚的取消情况

工会呼吁国有运营商Renfe、高速列车运营商Iryo和Ouigo以及数家货运公司的员工举行罢工。Renfe表示，火车司机未能提供最低限度的必要运输服务：原定在早高峰运行的马德里通勤列车中，97%被取消。

在加泰罗尼亚Rodalies网络中，罢工期间时刻表安排的列车有40%未从车站发车。Renfe建议乘客使用其他交通方式。与此同时，机车司机工会SEMAF的消息人士告诉《国家报》，司机没有亲自收到工作安排，而工会称相关规定要求如此。SEMAF将严重中断的责任归咎于Renfe。

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工会提出的安全要求

罢工还影响了长途服务。运营商提前取消了原定于周二开行的312班高速列车中的90班。Renfe还表示，将取消原定按最低时刻表运行的其余12%的高速和长途班次。

两起致命铁路事故发生后，工会要求改善安全状况。工会称，政府没有履行2月作出的承诺；这些承诺是在1月18日西班牙南部阿达穆斯发生事故后作出的，该事故造成46人死亡。10月28日乌尔迪发生事故、导致69人丧生后，要求采取行动的呼声再次出现。此次罢工发生在11月10日机车司机罢工之后，后者也在很大程度上使马德里和巴塞罗那的通勤交通停摆。

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