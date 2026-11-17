W Hiszpanii 24-godzinny strajk pracowników kolei niemal sparaliżował komunikację podmiejską Madrytu i spowodował masowe odwołania pociągów w całym kraju. Utrudnienia dotknęły ponad 1,5 mln regularnych pasażerów, podaje Anadolu Agency.

Odwołania w Madrycie i Katalonii

Związki zawodowe wezwały do strajku pracowników państwowego przewoźnika Renfe, operatorów pociągów dużych prędkości Iryo i Ouigo, a także kilku firm towarowych. Renfe oświadczyła, że maszyniści nie zapewnili minimalnie wymaganych przewozów: odwołano 97% madryckich pociągów podmiejskich, które miały kursować w godzinach porannego szczytu.

W katalońskiej sieci Rodalies ze stacji nie wyjechało 40% pociągów przewidzianych w rozkładzie na okres strajku. Renfe doradziła pasażerom korzystanie z alternatywnych środków transportu. Jednocześnie źródła w związku maszynistów SEMAF powiedziały El País, że maszyniści nie otrzymali przydziałów osobiście, czego — jak twierdzi związek — wymagają przepisy. SEMAF obarczyła Renfe odpowiedzialnością za znaczne utrudnienia.

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Żądania związków zawodowych dotyczące bezpieczeństwa

Strajk wpłynął również na połączenia dalekobieżne. Operatorzy z wyprzedzeniem odwołali 90 z 312 odjazdów pociągów dużych prędkości zaplanowanych na wtorek. Renfe poinformowała również o odwołaniu kolejnych 12% swoich połączeń dużych prędkości i dalekobieżnych, które miały kursować według minimalnego rozkładu.

Związki zawodowe domagają się poprawy bezpieczeństwa po dwóch śmiertelnych katastrofach kolejowych. Twierdzą, że rząd nie wypełnił zobowiązań podjętych w lutym po wypadku 18 stycznia w Adamuz na południu Hiszpanii, w którym zginęło 46 osób. Po wypadku 28 października w Urdí, który pochłonął 69 ofiar, ponowiono żądania podjęcia działań. Obecny strajk odbył się po strajku maszynistów 10 listopada, który również w dużej mierze zatrzymał komunikację podmiejską w Madrycie i Barcelonie.

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