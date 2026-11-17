В Испании 24-часовая забастовка работников железной дороги почти парализовала пригородное сообщение Мадрида и вызвала массовые отмены поездов по всей стране. Сбои затронули более 1,5 млн регулярных пассажиров, сообщает Anadolu Agency.

Отмены в Мадриде и Каталонии

Профсоюзы призвали к забастовке работников государственного перевозчика Renfe, операторов высокоскоростных поездов Iryo и Ouigo, а также нескольких грузовых компаний. В Renfe заявили, что машинисты не обеспечили минимально необходимые перевозки: 97% пригородных поездов Мадрида, которые должны были курсировать в часы утреннего пик, отменили.

В каталонской сети Rodalies со станций не отправились 40% поездов, предусмотренных расписанием на период забастовки. Renfe посоветовала пассажирам пользоваться альтернативными видами транспорта. В то же время источники в профсоюзе машинистов SEMAF сообщили El País, что машинисты не получили назначения лично, как, по утверждению профсоюза, требуют правила. SEMAF возложила ответственность за значительные сбои на Renfe.

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Требования профсоюзов по безопасности

Забастовка также повлияла на дальнее сообщение. Операторы заранее отменили 90 из 312 отправлений высокоскоростных поездов, запланированных на вторник. Renfe также заявила об отмене еще 12% ее высокоскоростных и дальних рейсов, которые должны были курсировать по минимальному расписанию.

Профсоюзы требуют улучшения безопасности после двух смертельных железнодорожных аварий. Они заявляют, что правительство не выполнило обязательства, данные в феврале после аварии 18 января в Адамусе на юге Испании, где погибли 46 человек. После аварии 28 октября в Урди, унесшей жизни 69 человек, требования о принятии мер были возобновлены. Нынешняя забастовка прошла после забастовки машинистов 10 ноября, которая также в значительной степени остановила пригородное сообщение в Мадриде и Барселоне.

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