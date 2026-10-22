卡拉奇法院宣判三名MQM-P活动人士在2007年案件中无罪——《黎明报》

巴基斯坦卡拉奇一家反恐法院宣判三名与统一民族运动党—巴基斯坦（MQM-P）有关联的男子无罪，三人涉及2007年5月12日暴力事件的三起案件。由于控方未能证明对他们提出的指控，法院作出无罪判决，《黎明报》报道。

骚乱指控

Mirza Naseeb Baig、Umair Hussain和Rais-ud-Din（人称Mama）被指控参与骚乱，并袭击载着民众前往支持时任被停职的巴基斯坦最高法院首席大法官Iftikhar Muhammad Chaudhry集会的巴士。事件发生在卡拉奇的Malir Halt、Baloch Colony和FTC附近。

机场和Ferozabad警察局分别登记了案件。这些案件尤其依据《巴基斯坦刑法典》中有关骚乱、谋杀未遂、故意杀人、损坏财产和共同意图的条款，以及《反恐怖主义法》第7条立案。

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法院裁决与继续羁押

Umair Hussain在保释期间出席了庭审，而Mirza Naseeb Baig和Rais-ud-Din则从监狱被押送到庭。法院下令释放后两人，前提是他们未因其他程序被羁押。

律师Mushtaq Ahmed表示，Baig和Rais-ud-Din将因法院仍在审理的其他案件继续被羁押。据他称，控方唯一的证据是在羁押期间取得的一名共同被告的证词；辩方认为此类证词不应被法庭采纳。

2007年5月12日的暴力事件

2007年5月12日，卡拉奇至少45人死亡，另有数十人受伤。当天，MQM正在举行集会，当时Iftikhar Muhammad Chaudhry抵达卡拉奇机场，准备向卡拉奇律师协会发表讲话。

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