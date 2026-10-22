Суд Карачи оправдал трех активистов MQM-P по делам 2007 года — Dawn

Антитеррористический суд в Карачи, Пакистан, оправдал троих мужчин, связанных с партией «Движение муттахида кауми — Пакистан» (MQM-P), по трем делам о насилии 12 мая 2007 года. Суд оправдал их, поскольку обвинение не смогло доказать предъявленные им обвинения, сообщает Dawn.

Обвинения в беспорядках

Мирзе Насибу Бейгу, Умайру Хуссейну и Раис-уд-Дину, известному как Мама, вменяли участие в беспорядках и нападениях на автобусы, которыми люди направлялись на митинг в поддержку тогдашнего отстраненного председателя Верховного суда Пакистана Ифтихара Мухаммада Чаудри. Инциденты произошли возле Малир-Халта, Балуоч-Колони и FTC в Карачи.

Отдельные производства были зарегистрированы в полицейских участках Аэропорта и Ферозабада. Дела были возбуждены, в частности, по статьям Уголовного кодекса Пакистана о беспорядках, покушении на убийство, умышленном убийстве, повреждении имущества и общем намерении, а также по статье 7 Закона о борьбе с терроризмом.

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Решение суда и дальнейшее содержание под стражей

Умайр Хуссейн присутствовал на заседании под залогом, тогда как Мирзу Насиба Бейга и Раиса-уд-Дина доставили из тюрьмы. Суд распорядился освободить последних двоих, если они не содержатся под стражей в рамках других производств.

Адвокат Муштак Ахмед заявил, что Бейг и Раис-уд-Дин останутся под стражей из-за других дел, которые еще рассматриваются судом. По его словам, единственным доказательством обвинения были показания сообвиняемого, полученные под стражей; защита считала такие показания неприемлемыми для суда.

Насилие 12 мая 2007 года

12 мая 2007 года в Карачи погибли по меньшей мере 45 человек, еще десятки получили ранения. В тот день MQM проводил митинг, когда Ифтихар Мухаммад Чаудри прибыл в аэропорт Карачи, чтобы выступить перед Карачийской ассоциацией адвокатов.

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