Sąd antyterrorystyczny w Karaczi w Pakistanie uniewinnił trzech mężczyzn związanych z partią Muttahida Qaumi Movement-Pakistan (MQM-P) w trzech sprawach dotyczących przemocy z 12 maja 2007 roku. Sąd ich uniewinnił, ponieważ oskarżenie nie zdołało udowodnić postawionych im zarzutów, podaje Dawn.

Zarzuty dotyczące zamieszek

Mirza Naseeb Baig, Umair Hussain i Rais-ud-Din, znany jako Mama, zostali oskarżeni o udział w zamieszkach i atakach na autobusy przewożące ludzi na wiec poparcia dla Iftikhara Muhammada Chaudhry'ego, ówczesnego zawieszonego prezesa Sądu Najwyższego Pakistanu. Incydenty miały miejsce w pobliżu Malir Halt, Baloch Colony i FTC w Karaczi.

Oddzielne postępowania zarejestrowano na komisariatach Airport i Ferozabad. Sprawy wszczęto między innymi na podstawie przepisów pakistańskiego kodeksu karnego dotyczących zamieszek, usiłowania zabójstwa, umyślnego zabójstwa, uszkodzenia mienia i wspólnego zamiaru, a także artykułu 7 ustawy antyterrorystycznej.

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Orzeczenie sądu i dalsze przetrzymywanie

Umair Hussain był obecny na rozprawie, przebywając na wolności za kaucją, natomiast Mirza Naseeb Baig i Rais-ud-Din zostali doprowadzeni z więzienia. Sąd nakazał zwolnienie dwóch ostatnich, jeśli nie są przetrzymywani w związku z innymi postępowaniami.

Adwokat Mushtaq Ahmed oświadczył, że Baig i Rais-ud-Din pozostaną w areszcie z powodu innych spraw, które są jeszcze rozpatrywane przez sąd. Według niego jedynym dowodem oskarżenia były zeznania współoskarżonego uzyskane podczas pobytu w areszcie; obrona uznała takie zeznania za niedopuszczalne w sądzie.

Przemoc 12 maja 2007 roku

12 maja 2007 roku w Karaczi zginęło co najmniej 45 osób, a kolejne dziesiątki zostały ranne. Tego dnia MQM organizował wiec, gdy Iftikhar Muhammad Chaudhry przybył na lotnisko w Karaczi, aby przemówić do Stowarzyszenia Adwokackiego w Karaczi.

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