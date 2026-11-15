位于荷兰海牙的国际法院预计将于周四宣布对冈比亚提起的一起案件作出裁决。冈比亚指控缅甸因迫害罗兴亚穆斯林少数群体而违反《联合国防止及惩治灭绝种族罪公约》。法官已审理此案七年，《卫报》报道。

案件的关键问题

法院面临的主要问题之一，是确定是否存在全部或部分消灭某一民族、族裔、种族或宗教群体的意图——这是种族灭绝的关键特征。国际法院从未直接认定一个国家对种族灭绝负有责任。在此前涉及巴尔干地区罪行的案件中，法院未认定国家承担此类责任，但认定塞尔维亚未能防止斯雷布雷尼察种族灭绝，并对此负责。

Legal Action Worldwide创始人安东尼娅·马尔维表示，她所在的组织代理了数百名罗兴亚受害者，收集到的证词显示存在反复出现的袭击模式：袭击平民、焚烧村庄、将男性与女性分开、性暴力，以及杀害试图逃离的人。1月，法院还与从孟加拉国营地抵达的罗兴亚证人举行了不公开听证会。

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各方立场与后果

缅甸否认实施种族灭绝，并称其行动旨在打击武装叛乱。2017年夏季，一个罗兴亚团体发动袭击后，危机加剧；缅甸军方随即展开大规模行动。当时，数十万这一少数群体成员逃往孟加拉国。

超过100万罗兴亚人身处孟加拉国世界最大的难民聚居地，而据估计，缅甸境内仍有不足60万人。法院的裁决也可能对审理南非因加沙军事行动而对以色列提起的另一案件具有意义。法院没有强制执行自身裁决的手段，不过联合国安理会可以加强其效力。

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