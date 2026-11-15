Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ w Hadze w Niderlandach ma w czwartek ogłosić wyrok w sprawie z powództwa Gambii, która oskarża Mjanmę o naruszenie Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa w związku z prześladowaniem muzułmańskiej mniejszości Rohingjów. Sędziowie rozpatrywali sprawę przez siedem lat, informuje The Guardian.

Kluczowa kwestia sprawy

Jedną z głównych kwestii dla sądu jest ustalenie zamiaru zniszczenia w całości lub części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej — kluczowej cechy ludobójstwa. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ ani razu nie uznał państwa za bezpośrednio odpowiedzialne za ludobójstwo. W poprzednich sprawach dotyczących zbrodni na Bałkanach sąd nie stwierdził takiej odpowiedzialności państw, lecz uznał Serbię za odpowiedzialną za niezapobieżenie ludobójstwu w Srebrenicy.

Założycielka Legal Action Worldwide Antonia Mulvey, której organizacja reprezentuje setki poszkodowanych Rohingjów, oświadczyła, że zebrane zeznania wskazują na powtarzający się schemat ataków: ataki na cywilów, palenie wsi, rozdzielanie mężczyzn i kobiet, przemoc seksualną oraz zabijanie osób, które próbowały uciec. W styczniu sąd przeprowadził również zamknięte przesłuchania świadków spośród Rohingjów, którzy przybyli z obozów w Bangladeszu.

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Stanowiska stron i konsekwencje

Mjanma zaprzecza popełnieniu ludobójstwa i twierdzi, że jej działania były skierowane przeciwko zbrojnemu powstaniu. Kryzys nasilił się po atakach ugrupowania Rohingjów latem 2017 roku, w odpowiedzi na które armia Mjanmy rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę operacje. Wówczas setki tysięcy przedstawicieli tej mniejszości uciekły do Bangladeszu.

W Bangladeszu przebywa ponad 1 mln Rohingjów w największym na świecie osiedlu dla uchodźców, a w Mjanmie, według szacunków, pozostaje ich mniej niż 600 tys. Orzeczenie sądu może mieć również znaczenie dla rozpatrzenia odrębnej sprawy, którą Republika Południowej Afryki wniosła przeciwko Izraelowi w związku z kampanią wojskową w Gazie. Sąd nie ma własnych środków przymusowego wykonywania swoich decyzji, choć Rada Bezpieczeństwa ONZ może wzmocnić ich skuteczność.

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