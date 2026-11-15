Международный суд ООН в Гааге, Нидерланды, должен в четверг объявить решение по иску Гамбии, которая обвиняет Мьянму в нарушении Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в связи с преследованием мусульманского меньшинства рохинджа. Судьи рассматривали дело в течение семи лет, сообщает The Guardian.

Ключевой вопрос дела

Одним из главных вопросов для суда является установление намерения уничтожить полностью или частично национальную, этническую, расовую или религиозную группу — ключевого признака геноцида. Международный суд ООН ещё ни разу не признавал государство непосредственно ответственным за геноцид. В предыдущих делах о преступлениях на Балканах суд не установил такой ответственности государств, однако признал Сербию ответственной за непредотвращение геноцида в Сребренице.

Основательница Legal Action Worldwide Антония Малви, чья организация представляет сотни пострадавших рохинджа, заявила, что собранные свидетельства указывают на повторяющуюся схему нападений: атаки на гражданских лиц, сожжение деревень, разделение мужчин и женщин, сексуальное насилие и убийства людей, пытавшихся бежать. В январе суд также провёл закрытые слушания со свидетелями из числа рохинджа, прибывшими из лагерей в Бангладеш.

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Позиции сторон и последствия

Мьянма отрицает совершение геноцида и утверждает, что её действия были направлены против вооружённого восстания. Кризис обострился после нападений группировки рохинджа летом 2017 года, в ответ на которые армия Мьянмы начала масштабные операции. Тогда сотни тысяч представителей этого меньшинства бежали в Бангладеш.

В Бангладеш находятся более 1 млн рохинджа в крупнейшем в мире поселении беженцев, а в Мьянме, по оценкам, остаются менее 600 тысяч. Решение суда также может иметь значение для рассмотрения отдельного дела, которое Южная Африка подала против Израиля из-за военной кампании в Газе. У суда нет собственных средств для принудительного исполнения своих решений, хотя Совет Безопасности ООН может усилить их действие.

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