南非德班高等法院审理了一起有关民主联盟（DA）竞选广告牌的争议。广告牌上印有eThekwini市长西里尔·克萨巴、市政经理穆萨·姆贝莱以及技术服务主管埃德尼克·姆斯韦利。相关官员认为，这则呼吁制止运水车黑帮的广告具有诽谤性质，TimesLIVE报道。

该广告牌在选举前约两周设置在N2高速公路旁。广告牌还呼吁选民投票支持DA，以确保水龙头里有水。广告公司在安装三天后拆除了广告牌，解释称此举是为了保护其企业及房东的利益，并希望保持中立。

各方在法庭上的立场

三名官员的律师表示，普通读者可能会将广告理解为声称原告是黑帮成员、参与该黑帮或与其有关联。DA的律师反驳了这一解读，称广告牌涉及官员对水危机的责任，而非指控他们不诚实或共谋。

DA市长候选人哈尼夫·胡森表示，该党希望提出谁应对该市无法修复供水基础设施及其依赖运水车负责的问题。他说，该市同时约有1.3万处仍在漏水，每月估计流失210亿升水。

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上周，eThekwini市政府表示，三名官员正在寻求法院禁令，涉及与该广告牌相关的视频、网络帖子和声明。该案听证会被推迟至周二。

关于竞选材料遭破坏的投诉

此外，夸祖鲁-纳塔尔省的非洲人国民大会表示，其竞选材料遭到破坏和移除。该党称，MK Party在第41选区的一名候选人与家人一道破坏了其在夸马舒的材料；而FF+的一名女候选人及其儿子据称在雷-恩科涅尼市移除了海报。他们未回应有关这些指控的问询。

马盖特警方证实，在接获10月15日于Margate Extension 2地区门罗街有政党海报被移除的报告后，已根据《选举法》立案。南非选举委员会表示，其在省级层面没有收到有关此类事件的报告，但在刑事案件立案后，向警方报案是适当程序。

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