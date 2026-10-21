Высокий суд Дурбана в ЮАР рассмотрел спор о предвыборном билборде Демократического альянса (DA), на котором были изображены мэр еТеквини Сирил Ксаба, муниципальный менеджер Муса Мбхеле и директор технических служб Эдник Мсвели. Чиновники считают, что реклама с призывом остановить мафию водовозов носит клеветнический характер, сообщает TimesLIVE.

Билборд установили вдоль автомагистрали N2 примерно за две недели до выборов. Он также содержал призыв голосовать за DA, чтобы в кранах была вода. Рекламная компания демонтировала билборд через три дня после установки, объяснив это защитой интересов своего бизнеса и арендодателя, а также стремлением сохранить нейтралитет.

Позиции сторон в суде

Адвокат трех чиновников заявил, что обычный читатель мог бы воспринять рекламу как утверждение, будто истцы являются мафией, причастны к ней или связаны с ней. Адвокат DA оспорил такую интерпретацию, заявив, что билборд касается ответственности чиновников за водный кризис, а не содержит обвинений в нечестности или соучастии.

Кандидат DA на должность мэра Ханифф Хусен заявил, что партия хотела поднять вопрос о тех, кто несет ответственность за неспособность города отремонтировать водную инфраструктуру и зависимость от водовозов. По его словам, в городе одновременно насчитывается около 13 тысяч активных утечек воды, а ежемесячно теряется примерно 21 млрд литров воды.

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На прошлой неделе муниципалитет еТеквини сообщал, что трое чиновников добиваются судебного запрета в отношении связанных с билбордом видео, публикаций и заявлений в интернете. Слушание по делу перенесли на вторник.

Жалобы на повреждение агитационных материалов

Отдельно Африканский национальный конгресс в провинции Квазулу-Натал заявил о повреждении и снятии его предвыборных материалов. Партия утверждает, что кандидат MK Party в 41-м округе вместе с членами семьи повредил ее материалы в КваМашу, а кандидатка FF+ и ее сын якобы снимали плакаты в муниципалитете Рей-Нконьени. Они не ответили на запросы относительно этих обвинений.

Полиция Маргейта подтвердила открытие дела по Закону о выборах после сообщения о снятии плакатов политической партии 15 октября на улице Манро в районе Margate Extension 2. Избирательная комиссия ЮАР заявила, что на провинциальном уровне не получала сообщений о таких инцидентах, однако после открытия уголовного дела обращение в полицию является надлежащей процедурой.

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