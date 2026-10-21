Wysoki Sąd w Durbanie w RPA rozpatrzył spór dotyczący przedwyborczego billboardu Sojuszu Demokratycznego (DA), na którym przedstawiono burmistrza eThekwini Cyrila Xabę, kierownika miejskiego Musę Mbhele oraz dyrektora służb technicznych Ednicka Msweliego. Urzędnicy uważają, że reklama wzywająca do powstrzymania mafii cystern z wodą ma charakter zniesławiający, informuje TimesLIVE.

Billboard ustawiono wzdłuż autostrady N2 około dwóch tygodni przed wyborami. Zawierał on również apel o głosowanie na DA, aby w kranach była woda. Firma reklamowa usunęła billboard trzy dni po jego instalacji, wyjaśniając to ochroną interesów swojego biznesu i właściciela nieruchomości oraz dążeniem do zachowania neutralności.

Stanowiska stron w sądzie

Prawnik trzech urzędników oświadczył, że przeciętny odbiorca mógłby odebrać reklamę jako stwierdzenie, iż powodowie są mafią, są w nią zaangażowani lub są z nią powiązani. Prawnik DA zakwestionował tę interpretację, twierdząc, że billboard dotyczy odpowiedzialności urzędników za kryzys wodny, a nie zawiera oskarżeń o nieuczciwość lub współudział.

Kandydat DA na burmistrza Haneef Hoosen powiedział, że partia chciała poruszyć kwestię osób odpowiedzialnych za niezdolność miasta do naprawy infrastruktury wodnej oraz zależność od cystern z wodą. Według niego w mieście jednocześnie występuje około 13 tys. aktywnych wycieków wody, a co miesiąc traci się szacunkowo 21 mld litrów wody.

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W ubiegłym tygodniu gmina eThekwini informowała, że trzej urzędnicy starają się o sądowy zakaz dotyczący powiązanych z billboardem nagrań wideo, wpisów i oświadczeń w internecie. Rozprawę w sprawie przełożono na wtorek.

Skargi na uszkodzenie materiałów kampanijnych

Osobno Afrykański Kongres Narodowy w KwaZulu-Natal poinformował o uszkodzeniu i usuwaniu swoich materiałów przedwyborczych. Partia twierdzi, że kandydat MK Party w okręgu 41 wraz z członkami rodziny uszkodził jej materiały w KwaMashu, natomiast kandydatka FF+ i jej syn mieli rzekomo zdejmować plakaty w gminie Ray Nkonyeni. Nie udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące tych zarzutów.

Policja w Margate potwierdziła wszczęcie sprawy na podstawie ustawy wyborczej po zgłoszeniu usunięcia plakatów partii politycznej 15 października na Munro Street w rejonie Margate Extension 2. Komisja Wyborcza RPA oświadczyła, że na szczeblu prowincjonalnym nie otrzymała zgłoszeń o takich incydentach, jednak po wszczęciu sprawy karnej zgłoszenie sprawy na policję jest właściwą procedurą.

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