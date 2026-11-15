纽约一家联邦法院发布了两项临时禁令，叫停使用公共资金资助带有政治内容、支持美国总统唐纳德·特朗普政府的广告。《卫报》报道称，这项宣传活动价值2000万美元。

10月30日，地区法官詹妮弗·罗尚下令停止在Instagram及另外两个平台播放三则广告，理由是它们“纯粹带有党派色彩”。这些广告的标题分别为“给美国人的5000美元”“社会主义的代价”以及“每一名民主党人都投票反对取消小费税”。

广告诉讼

该诉讼由代表Common Cause的Campaign Legal Center Action，以及Public Integrity Project Action和Democracy Forward提起。Campaign Legal Center高级法律顾问雷娜塔·奥唐奈表示，美国国土安全部通过一家私人广告代理机构，花费2000万美元纳税人资金购买播出时段，用于政府制作的宣传内容。

在法院作出首项裁决前，特朗普在Truth Social的一篇帖子中为这些广告的资金来源辩护，称使用公共资金“相当标准”。随后，在包括部分共和党人在内的批评声中，他表示将通过自己的政治筹款机构支付广告费用。

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税务案件

另据了解，佛罗里达州法官凯瑟琳·威廉姆斯批评了特朗普就其针对美国国税局、金额为100亿美元的诉讼提出的和解方案；该诉讼涉及其税务数据多年前泄露给《纽约时报》一事。该和解方案规定设立一项18亿美元基金，向声称在乔·拜登担任总统期间遭受政治迫害的人支付款项，同时给予特朗普豁免，使其免于接受2026年5月前进行的国税局审计。

法官认定，拟议协议以误导法院为基础，而诉讼是出于恶意提起，旨在让和解协议看似具有司法合法性。威廉姆斯作出裁决后，司法部放弃了设立该基金的想法。不过，据该媒体报道，赋予特朗普、其家人及Trump Organization针对过往税务问题免受调查和起诉的豁免条款仍然有效。

9月底，美国第十一巡回上诉法院也驳回了特朗普律师亚历杭德罗·布里托和丹尼尔·爱泼斯坦提出的请求，即暂停威廉姆斯法官施加的制裁。法院表示，他们未能证明成功上诉有关恶意行为认定的可能性。

有关Truth Social的诉讼

另一起案件涉及Trump API服务。Democracy Defenders Fund与旧金山市检察官戴维·邱、Washington Litigation Group和Platkin LLP共同对Trump Media and Technology Group提起诉讼。原告称，该服务可能以每月最高10万美元的价格，向付费用户提供提前访问特朗普在Truth Social上帖文的权限。法院尚未就此案作出裁决。

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