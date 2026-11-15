Sąd federalny w Nowym Jorku wydał dwa tymczasowe nakazy, które wstrzymały wykorzystywanie środków publicznych do finansowania reklam o treści politycznej wspierających administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak informuje The Guardian, kampania jest warta 20 mln dolarów.

30 października sędzia okręgowa Jennifer Rochon nakazała zaprzestanie emisji trzech spotów na Instagramie i dwóch innych platformach, ponieważ były one „czysto partyjne”. Spoty nosiły tytuły: „5 000 dolarów dla Amerykanów”, „Cena socjalizmu” oraz „Każdy demokrata głosował przeciwko zniesieniu podatku od napiwków”.

Pozew dotyczący reklam

Pozew złożyły Campaign Legal Center Action, reprezentująca Common Cause, a także Public Integrity Project Action i Democracy Forward. Starsza doradczyni prawna Campaign Legal Center Renata O’Donnell oświadczyła, że Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wydał 20 mln dolarów z pieniędzy podatników na opłacenie czasu antenowego za pośrednictwem prywatnej agencji reklamowej dla stworzonej przez rząd propagandy.

Przed pierwszym orzeczeniem sądu Trump bronił finansowania spotów we wpisie na Truth Social, nazywając wykorzystanie środków publicznych „całkiem standardowym”. Później, w obliczu krytyki, w tym ze strony części republikanów, oświadczył, że będzie opłacał reklamy za pośrednictwem swojej struktury zbierania funduszy politycznych.

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Sprawa podatkowa

Osobno sędzia z Florydy Kathleen Williams skrytykowała proponowaną ugodę w sprawie pozwu Trumpa na 10 mld dolarów przeciwko amerykańskiej Służbie Podatkowej dotyczącego dawnego wycieku jego danych podatkowych do The New York Times. Ugoda przewidywała utworzenie funduszu o wartości 1,8 mld dolarów na wypłaty dla osób twierdzących, że były prześladowane politycznie za prezydentury Joe Bidena, a także immunitet Trumpa od kontroli IRS przeprowadzonych przed majem 2026 roku.

Sędzia uznała, że proponowane porozumienie opierało się na wprowadzeniu sądu w błąd, a pozew został złożony w złej wierze, aby nadać ugodzie pozory sądowej legitymacji. Po decyzji Williams Departament Sprawiedliwości zrezygnował z pomysłu utworzenia funduszu. Jednocześnie, według publikacji, w mocy pozostał zapis zapewniający Trumpowi, jego rodzinie i Trump Organization immunitet od dochodzeń i postępowań dotyczących wcześniejszych kwestii podatkowych.

Pod koniec września Sąd Apelacyjny USA dla Jedenastego Okręgu również odmówił prawnikom Trumpa, Alejandro Brito i Danielowi Epsteinowi, wniosku o zawieszenie sankcji nałożonych przez sędzię Williams. Sąd stwierdził, że nie wykazali prawdopodobieństwa skutecznego zaskarżenia ustalenia dotyczącego działań w złej wierze.

Pozew dotyczący Truth Social

Kolejna sprawa dotyczy usługi Trump API. Pozew przeciwko Trump Media and Technology Group złożyły Democracy Defenders Fund wspólnie z prokuratorem miejskim San Francisco Davidem Chiu, Washington Litigation Group i Platkin LLP. Według twierdzeń powodów usługa mogła zapewniać płacącym użytkownikom wcześniejszy dostęp do wpisów Trumpa w Truth Social za cenę do 100 tys. dolarów miesięcznie. Sąd nie wydał jeszcze decyzji w tej sprawie.

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