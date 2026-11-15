Федеральный суд в Нью-Йорке выдал два временных судебных запрета, которые остановили использование государственных средств для финансирования рекламных роликов политического содержания в поддержку администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщает The Guardian, речь идет о кампании стоимостью $20 млн.

30 октября окружная судья Дженнифер Рошон постановила прекратить показ трех роликов в Instagram и еще на двух платформах, поскольку они были «сугубо партийными». Ролики назывались «$5 000 для американцев», «Цена социализма» и «Каждый демократ голосовал против отмены налога на чаевые».

Иск о рекламе

Иск подали Campaign Legal Center Action, представлявшая Common Cause, а также Public Integrity Project Action и Democracy Forward. Старший юридический советник Campaign Legal Center Рената О’Доннелл заявила, что Министерство внутренней безопасности США потратило $20 млн средств налогоплательщиков на оплату эфирного времени через частное рекламное агентство для созданной правительством пропаганды.

Перед первым решением суда Трамп защищал финансирование роликов в публикации в Truth Social, назвав использование государственных средств «довольно стандартным». Позднее, на фоне критики, в том числе со стороны части республиканцев, он заявил, что будет оплачивать рекламу через свою структуру политического фандрайзинга.

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Налоговое дело

Отдельно судья во Флориде Кэтлин Уильямс раскритиковала предложенное соглашение по иску Трампа на $10 млрд против Налоговой службы США из-за давней утечки его налоговых данных в The New York Times. Соглашение предусматривало создание фонда на $1,8 млрд для выплат лицам, заявлявшим о политических преследованиях во время президентства Джо Байдена, а также иммунитет Трампа от проверок IRS, проведенных до мая 2026 года.

Судья пришла к выводу, что предложенная договоренность основывалась на введении суда в заблуждение, а иск был подан недобросовестно, чтобы придать соглашению видимость судебной легитимности. После решения Уильямс Министерство юстиции отказалось от идеи создания фонда. В то же время положение об иммунитете Трампа, его семьи и Trump Organization от расследований и преследований по прошлым налоговым вопросам, по данным издания, осталось в силе.

В конце сентября Апелляционный суд США Одиннадцатого округа также отказал адвокатам Трампа Алехандро Брито и Дэниелу Эпштейну в просьбе приостановить санкции, наложенные судьей Уильямс. Суд отметил, что они не доказали вероятность успешного обжалования вывода о недобросовестных действиях.

Иск о Truth Social

Еще одно дело касается сервиса Trump API. Иск против Trump Media and Technology Group подали Democracy Defenders Fund совместно с городским прокурором Сан-Франциско Дэвидом Чиу, Washington Litigation Group и Platkin LLP. По утверждению истцов, сервис мог предоставлять платным пользователям ранний доступ к публикациям Трампа в Truth Social по цене до $100 тыс. в месяц. Суд еще не принял решения по этому делу.

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