在中国香港，国际航运公会秘书长托马斯·卡扎科斯在香港海事周期间呼吁，确保船舶能够在不被征收任何费用、不付款或不受管制的情况下自由通过霍尔木兹海峡。在针对油轮的袭击导致该海峡通行量减少的背景下，这一声明得以发表，塞浦路斯邮报报道。

穿越海峡的通行情况

在与泰国交通部副部长桑佩特·本亚马尼会面时，卡扎科斯还呼吁各国政府通过国际海事组织协调全球航运减排规则。

据路透社援引Kpler公司的数据，周六有5艘运载大宗商品的船舶穿越霍尔木兹海峡，周日则没有。此前一个周末，此类船舶有31艘。

周二，阿曼疏散了在该国海岸附近起火的液化气油轮Tara Gas上的24名船员。印度外交部表示，两名海员在哈塞卜住院。

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截至11月17日，国际海事组织记录了霍尔木兹海峡及更广泛中东地区138起已确认事件，造成25名海员死亡。3月，船舶Mayuree Naree在该海峡遭袭，当时3名泰国海员死亡。

航运规则

在香港举行的全球海上贸易峰会上，国际航运公会主席约翰·登霍尔姆表示，对航行自由的威胁以及对海洋法尊重的削弱，可能损害全球贸易。他表示，按运输量计算，全球贸易约90%通过海运运输。

峰会参与者还讨论了该行业向更清洁燃料的转型。国际海事组织净零排放框架草案拟覆盖总吨位超过5000 GT的远洋船舶，这些船舶占全球航运排放量的85%以上。

该文件规定，对超过既定排放门槛的船舶收取费用，并对使用零排放或接近零排放燃料给予奖励。各国政府于2025年4月批准了该草案，但在10月推迟了关于正式通过该草案的决定。

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